Pnrr l’Italia incassa altri 12,8 miliardi dall’Ue Dal fascicolo sanitario all’Alta velocità i progetti prioritari per il 2026

L’Italia ha ricevuto 12,8 miliardi di euro dall’UE come parte del PNRR, risorse destinate a progetti chiave come il fascicolo sanitario digitale e le infrastrutture ad alta velocità. Con questa tranche, il Paese si avvicina a completare le tappe fondamentali del piano, mentre il governo ha già presentato la richiesta per la prossima rata, mantenendo costante l’impegno verso la realizzazione degli interventi prioritari entro il 2026.

Non c’è otto senza nove. Neanche il tempo di ricevere i 12,8 miliardi di euro che costituiscono la terzultima rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza – incassato formalmente oggi – che il governo italiano ha già inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della nona rata, dello stesso importo. I fondi arrivati nelle casse italiane nelle ultime ore serviranno, come ha anticipato il vice presidente dell’esecutivo europeo Raffaele Fitto, per investire in settori chiave come «pubblica amministrazione, appalti pubblici, economia circolare, gestione dell’acqua, digitalizzazione, energie rinnovabili, contrasto alla povertà energetica, turismo, istruzione, ricerca e innovazione». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Pnrr, dall’Ue via libera all’ottava rata all’Italia: erogati 12,8 miliardi Leggi anche: Pnrr, l’Ue eroga l’ottava rata all’Italia: risorse per 12,8 miliardi di euro La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pnrr, l’Italia incassa la settima rata. Il totale dei fondi ricevuti supera i 140 miliardi - “Si tratta di un risultato importante, che conferma il primato dell'Italia nell'attuazione del Piano e l'efficacia del lavoro svolto in questi mesi con determinazione, serietà e ... repubblica.it Pnrr, corsa alla revisione del Piano per evitare tagli e multe. Meloni: “Superiamo le criticità” - È lei a presiedere la cabina di regia sul Piano nazionale di ripresa ... repubblica.it Pnrr, il Consiglio Ue approva la revisione dell'Italia. Meloni: "Nostro lavoro solido" - Bruxelles ha così accolto la sesta modifica al Piano italiano: un “passaggio importante” e il “risultato di un confronto costruttivo ... tg24.sky.it Con l’erogazione dell’ottava rata del PNRR e la richiesta della nona, l’Italia si conferma prima in Europa per l’attuazione del Piano. Un risultato che smentisce i profeti del declino, dà risposte concrete a cittadini e imprese e consolida la credibilità della nostra - facebook.com facebook Erogata l'ottava rata del Pnrr da 12,8 miliardi all'Italia. Meloni: "Siamo capofila in Europa". Nella stessa giornata, l’Italia ha trasmesso a Bruxelles anche la richiesta di pagamento della nona e penultima rata x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.