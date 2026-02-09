Carnevale ecco il menu speciale per le mense scolastiche di Livorno

9 feb 2026

Le scuole di Livorno si preparano a festeggiare il carnevale con un menu speciale. Giovedì grasso, gli studenti troveranno piatti pensati per rendere il pranzo più allegro e colorato, in linea con i festeggiamenti in corso. La mensa si trasforma, portando un tocco di festa anche in aula, per far vivere ai ragazzi la tradizione del Carnevale in modo semplice e diretto.

 È tempo di coriandoli, maschere e allegria. Anche la mensa scolastica del Comune di Livorno si adegua ai festeggiamenti per il carnevale con un menù colorato e festivo per Giovedì Grasso. Il 12 febbraio le bambine e i bambini che si avvalgono del servizio ristorazione scolastica potranno gustare.

