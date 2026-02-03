Rita De Crescenzo a processo per offese e minacce al deputato Francesco Emilio Borrelli

Rita De Crescenzo, nota influencer, è arrivata questa mattina in tribunale per l’udienza pre-battimentale. È accusata di aver rivolto offese e minacce al deputato Francesco Emilio Borrelli, coinvolgendo anche il figlio Rosario Bianco in un cyberclima di odio. L’udienza serve a chiarire le accuse prima del processo vero e proprio.

Programmata per oggi l'udienza predibattimentale che vede imputati la tik toker Rita De Crescenzo e il figlio Rosario Bianco per aver scatenato un clima d'odio social contro il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. I due devono rispondere di diffamazione e minacce.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Rita De Crescenzo Rita De Crescenzo ritira denuncia contro il deputato Borrelli dopo processo per offese Rita De Crescenzo ha deciso di ritirare la denuncia contro il deputato Francesco Emilio Borrelli. Elezioni in Campania, c’è chi ha votato Francesco Emilio Borrelli e Rita De Crescenzo. Peccato non fossero candidati La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. RITA DE CRESCENZO SMASCHERA BORRELLI Ultime notizie su Rita De Crescenzo Argomenti discussi: Rita De Crescenzo, la tiktoker a processo per offese e minacce al deputato Borrelli; Promessa mantenuta, Rita De Crescenzo è a Roccaraso; Roccaraso, la nuova invasione dei tiktoker: De Crescenzo già in città. In arrivo 157 bus, schierati volontari e forze dell'ordine; Roccaraso si prepara al weekend dei tiktoker, il sindaco frena: Non abbiamo bisogno di questo tipo di promozione. Rita De Crescenzo, la tiktoker a processo per offese e minacce al deputato BorrelliLeggi su Sky TG24 l'articolo Rita De Crescenzo, la tiktoker a processo per offese e minacce al deputato Borrelli ... tg24.sky.it Sindaco, noi siamo pronti: Rita De Crescenzo torna a Roccaraso, ma questa volta l'accesso è a numero chiusoIl modello Roccaraso ferma l'invasione dei tiktoker. Rita De Crescenzo non molla: Siamo pronti. Ecco cosa sta succedendo sulle piste abruzzesi ... skuola.net Francesco Emilio Borrelli. . Un garage nei pressi dell'ospedale Santobono usa tagliandi per disabili fotocopiati e plastificati per occupare illegalmente posti per strada dove far sostare le auto. Uno sconcio. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.