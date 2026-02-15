A Bergamo, un uomo rumeno ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, rompendo il suo femore durante l’aggressione. La vicenda si è verificata quando il sospettato ha improvvisamente afferrato la piccola per le gambe, cercando di portarla via alla madre che cercava di proteggerla. La polizia ha arrestato l’uomo poco dopo, grazie alla segnalazione di alcuni passanti. La bambina è stata ricoverata in ospedale con una frattura grave, mentre i soccorritori hanno chiamato le forze dell’ordine.

Attimi di paura a Bergamo, nel pomeriggio di ieri, quando un uomo – poi arrestato dalla polizia – ha improvvisamente afferrato per le gambe una bimba di un anno e mezzo, tentando di strapparla alla madre che la teneva per mano mentre stavano uscendo da un centro commerciale. L’episodio è accaduto in pieno giorno, intorno all’ora di pranzo. La donna è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto. Il padre è a sua volta intervenuto per bloccare l’aggressore, aiutato da alcuni passanti e dagli addetti alla vigilanza, fino all’arrivo delle forze dell’ordine. La bambina è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura di un femore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Bergamo, tenta di rapire una bambina e le rompe un femore: arrestato rumeno

A Bergamo, un uomo ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, trascinata e strattonata con violenza che le ha rotto il femore.

Un uomo senza casa ha cercato di portare via una bambina di un anno in un supermercato di Bergamo, ma è stato fermato dai passanti.

Tenta di rapire una bimba al supermercato e le rompe il femore: il video choc

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.