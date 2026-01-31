Djokovic e la videochiamata in diretta | Ho visto il tuo messaggio prima di Sinner Sei un mago

Djokovic riceve una videochiamata in diretta dopo la semifinale con Sinner. È Del Potro, l’amico argentino di lunga data, che gli dice: “Sei un mago”. Il campione serbo sorride e ascolta il suo messaggio, sorpresa e divertimento tra gli applausi del pubblico.

Djokovic riceve una videochiamata in diretta dopo la semifinale con Sinner, è Del Potro. L'argentino e grande amico di Nole, aveva previsto tutto: "Sei un mago".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Djokovic Sinner

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Djokovic Sinner

Argomenti discussi: Australian Open 2026: Del Potro fa commuovere Djokovic dopo la vittoria con Sinner - VIDEO.

Djokovic e la videochiamata in diretta: Ho visto il tuo messaggio prima di Sinner. Sei un magoDjokovic riceve una videochiamata in diretta dopo la semifinale con Sinner, è Del Potro. L’argentino e grande amico di Nole, aveva previsto tutto: Sei un mago. fanpage.it

Djokovic-Alcaraz: orario, diretta e dove vedere la finale degli Australian Open in tempo realeDopo due vittorie consecutive di Sinner, Melbourne si prepara ad incoronare il nuovo campione: la leggenda serba sfida il numero 1 del mondo ... tuttosport.com

Le due semifinali dello Slam australiano vedono di fronte Sinner contro Djokovic e Alcaraz contro Zverev #AustralianOpen #sinner #ildifforme - facebook.com facebook