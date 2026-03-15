Medico indagato | morte improvvisa dopo intervento spalla

Un medico della struttura sanitaria di Cattolica è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione al decesso di Sebastiano Mirabile, un cittadino di 55 anni originario di Palermo. Mirabile è deceduto improvvisamente dopo aver subito un intervento alla spalla. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario per chiarire le responsabilità.

Un medico della struttura sanitaria di Cattolica è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione al decesso di Sebastiano Mirabile, un cittadino di 55 anni originario di Palermo. La morte si è verificata il 26 febbraio all’interno dell’abitazione della compagna situata ad Argenta, nel territorio ferrarese. L’evento tragico ha seguito di pochi giorni un intervento chirurgico alla spalla effettuato a Rimini per curare una frattura subita durante un incidente stradale avvenuto il 12 febbraio. La Procura di Ferrara ha avviato le indagini dopo che l’uomo è deceduto improvvisamente a casa, senza la presenza di terzi sospettati nell’accaduto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Medico indagato: morte improvvisa dopo intervento spalla Articoli correlati Muore dopo l’operazione alla spalla, medico indagatoFerrara, 15 marzo 2026 – C’è un primo indagato per la morte di Sebastiano Mirabile, il 55enne originario di Palermo deceduto a fine febbraio dopo... Muore a Pordenone dopo le dimissioni dall'ospedale: indagato un medico napoletanoC'è anche una dottoressa napoletana di 59 anni tra gli indagati per la morte di Eugenio Augusto Santarossa.