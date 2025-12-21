Muore a Pordenone dopo le dimissioni dall' ospedale | indagato un medico napoletano
C'è anche una dottoressa napoletana di 59 anni tra gli indagati per la morte di Eugenio Augusto Santarossa. L'uomo è deceduto tre giorni dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, dove si era recato per un dolore al torace. Come riporta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Secondo la tesi formulata dalla Procura di Pordenone i due indagati avrebbero omesso di effettuare una diagnosi effettiva, oltre che gli esami diagnostici e i prelievi necessari a individuare la presenza di eventuali anomalie del sistema cardio-circolatorio - facebook.com facebook
