Muore a Pordenone dopo le dimissioni dall' ospedale | indagato un medico napoletano

C'è anche una dottoressa napoletana di 59 anni tra gli indagati per la morte di Eugenio Augusto Santarossa. L'uomo è deceduto tre giorni dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, dove si era recato per un dolore al torace.  Come riporta. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

