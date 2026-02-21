Non solo podio | a Sanremo anche l’ultima posizione fa parlare

A Sanremo, l’ultima posizione nella classifica ha attirato più attenzione di quanto si potesse immaginare. La causa è il fatto che questa posizione riceve spesso commenti e discussioni, creando un fermento tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Quest’anno, anche chi si trova in fondo alla lista si sente coinvolto, perché la differenza tra gli ultimi e i primi si riduce sempre di più. La serata finale si avvicina, e tutto può ancora cambiare.

© Tpi.it - Non solo podio: a Sanremo anche l’ultima posizione fa parlare

Esiste una zona della classifica di Sanremo che, paradossalmente, gode di una luce quasi pari a quella del primo posto: l’ultima posizione. Se la vittoria garantisce gloria immediata e l’accesso all’Eurovision, l’ultimo gradino del podio rovesciato è diventato, negli anni, un vero e proprio status symbol per quegli artisti che puntano sulla longevità discografica piuttosto che sul consenso istantaneo. Questa dinamica “al contrario” non sfugge agli analisti più attenti: osservando le quote per Sanremo sul sito Sisal.it, si nota come esista un interesse costante non solo per i potenziali vincitori, ma anche per chi potrebbe occupare il 30esimo posto.🔗 Leggi su Tpi.it Frieren: il rapporto tra Stark e Fern fa parlare i fan…e non soloLa seconda stagione di Frieren sta portando gli spettatori a guardare con occhi diversi il rapporto tra Fern e Stark. Sanremo: collane, stole, sneaker e spacchi... 10 anni di look che hanno fatto parlare. Anche troppoQuesta edizione di Sanremo resterà nella memoria per i look audaci e le polemiche che hanno fatto discutere. SANREMO 2026: ECCO I CANTANTI IN GARA Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le sorelle d'Italia sul podio. Ora però non si spengano i riflettori sullo sport rosa; Odermatt e Meillard di nuovo assieme sul podio!; Federica Brignone prima, Sofia Goggia terza a metà gara del gigante di Cortina | Risultati Olimpiadi oggi; Wierer a un passo dal podio: 5° posto nell'individuale in Diretta Streaming | DAZN IT. Le persone disabili e il podio non solo paralimpicoFino all’8 settembre si svolgono a Parigi le Paralimpiadi. Sono in gara circa 4.400 atleti. Testimonianza del fatto che anche chi è disabile, uomo o donna, può conquistare un posto ai massimi livelli ... agensir.it Non solo Hulkenberg: da Massa a Sainz, le attese più lunghe prima di salire sul podio in F1Finalmente sul podio Nico Hulkenberg ce l'ha fatta: a Silverstone il tedesco conquista il primo podio in F1. Il terzo posto premia la tenacia e i tanti tentativi andati a vuoto durante le sue 14 ... gazzetta.it In occasione della 76esima edizione del #Festival di #Sanremo, abbiamo incrociato il podio della kermesse nazional-popolare per eccellenza con la hit parade annuale di singoli e album più venduti. Non mancano le sorprese: lab24.ilsole24ore.com/sa x.com MANCANO 6 GIORNI INDOVINA IL PODIO DI SANREMO 2026 Il gruppo “Il Festival di Sanremo 2026 - Voti, commenti e gossip”, in collaborazione con @pozzallowebtv e con il supporto di fantastici sponsor, lancia il gioco gratuito più atteso dell’anno! - facebook.com facebook