Nella prima sessione di libere del GP Cina di Formula 1, la Mercedes si è assicurata il miglior tempo grazie a Russell, mentre la McLaren ha mostrato segnali di miglioramento. Le Ferrari sono al momento in rincorsa, con le altre squadre che cercano di trovare il ritmo giusto per le qualifiche. La pista di Shanghai ha visto quindi un avvio incerto e competitivo, con diverse squadre impegnate a migliorare le proprie prestazioni.

Mercedes e McLaren davanti, Ferrari che insegue con un'arma ancora tutta da decifrare. La prima ora di prove libere al GP di Cina disegna una gerarchia provvisoria ma già abbastanza indicativa. George Russell si è confermato l’uomo del momento e ha chiuso in 1'32"741 lasciando tutti alle spalle, a cominciare dal compagno di squadra Kimi Antonelli, a conferma della forza della Mercedes. La notizia, però, è la McLaren. Lando Norris si porta in terza posizione nel finale, con Oscar Piastri quarto: i campioni in carica sembrano aver ritrovato qualcosa rispetto a una settimana difficile in Australia. Va detto che entrambi hanno girato più tardi, quando la pista era già gommata, il che suggerisce cautela nelle valutazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1, GP Cina: libere 1 firmate Mercedes. Risveglio McLaren. Le Ferrari per ora inseguono

