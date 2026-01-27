In un caso di truffa telefonica, una donna di 85 anni, Gianna Orciari, è deceduta a causa dello shock. La vittima, residente a Ostra Vetere, aveva consegnato contanti e gioielli per una cauzione, credendo di aiutare il nipote coinvolto in un incidente. La triste vicenda evidenzia i rischi delle truffe online e l'importanza di verificare sempre le richieste di denaro.

Gianna Orciari, 85 anni, è morta a causa di una truffa telefonica. La signora viveva da sola a Ostra Vetere, in provincia di Ancona. Lo scorso venerdì 23 gennaio ha ricevuto una telefonata. Dall’altra parte del telefono un uomo ha finto di essere un carabiniere e ha raccontato all’anziana che il nipote aveva appena investito una donna con l’auto. Il truffatore ha aggiunto che il ragazzo aveva bisogno di una cauzione immediata per evitare l’arresto e le conseguenze giudiziarie. L’interlocutore ha poi passato il telefono a un complice che si è spacciato per il nipote, replicando la voce del ragazzo con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tuo nipote ha investito una donna, paga la cauzione”: nonna consegna contanti e gioielli per 20mila euro. Ma era una truffa, la donna muore per lo choc

Approfondimenti su Gianna Orciari

Un episodio a Milano ha visto il tempestivo intervento di un custode per sventare una truffa ai danni di un’anziana donna.

Ultime notizie su Gianna Orciari

