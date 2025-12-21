Torna il maltempo | forti piogge e nevicate in arrivo ecco dove

Torna il maltempo sull'Italia, con precipitazioni abbondanti e nevicate previste in diverse regioni. I modelli meteorologici indicano una settimana caratterizzata da condizioni atmosferiche instabili e prolungate, che interesseranno molte aree del paese. È importante essere preparati e monitorare gli aggiornamenti per evitare disagi e garantire la sicurezza. Torna il maltempo: forti piogge e nevicate in arrivo, ecco dove

Tante piogge e nevicate nella settimana di Natale sull'Italia: è questa la sentenza definitiva dei modelli matematici con una prolungata fase di maltempo. Non avremo fenomeni continui, questo è ovvio, ma il nostro Paese rimarrà nelle spire di una circolazione di bassa pressione con frequenti fenomeni di instabilità. Si attiva il flusso perturbato. Le immagini del satellite mostrano, da un lato, le nubi presenti all'estremo Sud con nuove piogge per gran parte di domenica 21 dicembre ma nel frattempo tende a peggiorare anche sulle regioni occidentali, specialmente Nord-Ovest e Sardegna. Già dalla giornata odierna i primi fenomeni si avranno soprattutto su Liguria e Lombardia con la neve che cadrà sull'arco alpino a partire dai mille metri d'altezza.

