Maxi incidente tra quattro auto la tragedia | due morti e bimbe ferite

Domenica 15 marzo, sulla Rivoltana a Caravaggio, si è verificato un grave incidente tra quattro auto durante l’ora di pranzo. L’incidente ha causato due vittime e ha coinvolto anche alcune bimbe, rimaste ferite. La scena si è svolta lungo la strada, con i soccorsi che sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Lo schianto sarebbe stato causato da un sorpasso azzardato. Il pesantissimo bilancio Tremendo incidente stradale, domenica 15 marzo all'ora di pranzo, sulla Rivoltana a Caravaggio (Bergamo). Due persone hanno perso la vita e altre sono rimaste ferite, tra cui almeno due bambine molto piccole. Secondo quanto riporta Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), lo schianto si è verificato intorno a mezzogiorno e mezza lungo la provinciale 185 Rivoltana, nel territorio di Caravaggio. Sul posto i soccorsi del 118 con quattro ambulanze, due automediche e due elicotteri (da Milano e Bergamo). Presenti anche i vigili del fuoco. Nello scontro sarebbero state coinvolte quattro automobili. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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