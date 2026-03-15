Maxi incidente nel Bergamasco | due morti e una decina di feriti

Un grave incidente si è verificato nel Bergamasco, sulla strada provinciale 185 Rivoltana a Caravaggio, poco dopo le 12,30. L’incidente ha coinvolto diversi veicoli e ha causato due morti e circa dieci feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che stanno lavorando per prestare assistenza e gestire la situazione. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

(Adnkronos) – Maxi incidente sulla strada provinciale 185 Rivoltana a Caravaggio, nel Bergamasco. E' accaduto poco dopo le 12,30. Nello schianto tra quattro auto due persone sono morte e una decina sono rimastre ferite (codice giallo). Sul posto quattro ambulanze del 118, due automediche e due elicotteri. In corso i rilevi della Polizia stradale. . L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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