Maxi incidente d'auto a Caravaggio nella Bergamasca | 2 morti e 8 feriti coinvolti anche due bambini

Un grave incidente si è verificato oggi a Caravaggio, in provincia di Bergamo, coinvolgendo almeno quattro veicoli. Nell’impatto due persone hanno perso la vita e altre otto sono rimaste ferite, tra cui due bambini. La scena si è svolta lungo una strada della cittadina, con i soccorritori intervenuti prontamente sul posto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Sarebbero almeno quattro le auto coinvolte nel drammatico incidente di oggi, 15 marzo, a Caravaggio (Bergamo) in cui due persone hanno perso la vita e altre otto sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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