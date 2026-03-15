Maxi incidente d'auto a Caravaggio nella Bergamasca | 2 morti e 8 feriti
Un grave incidente si è verificato oggi a Caravaggio, in provincia di Bergamo, coinvolgendo almeno quattro veicoli. Due persone sono decedute e altre otto sono rimaste ferite in seguito all'incidente. I soccorritori sono intervenuti sul posto per le operazioni di salvataggio e supporto ai feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le verifiche e i rilievi necessari.
Sarebbero almeno quattro le auto coinvolte nel drammatico incidente di oggi, 15 marzo, a Caravaggio (Bergamo) in cui due persone hanno perso la vita e altre otto sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Incidente a Caravaggio, un’auto finisce nel canale: due morti e otto feritiBergamo, 15 marzo 2026 – Tragico incidente, domenica in tarda mattinata, verso le 12.
Leggi anche: Maxi-incidente sotto la neve in Giappone, 20 auto distrutte dal fuoco dopo lo scontro tra tir: 2 morti e 26 feriti – I video
Altri aggiornamenti su Maxi incidente d 8217 auto a Caravaggio...
Maxi incidente d’auto a Caravaggio nella Bergamasca: 2 morti e 8 feritiSarebbero almeno quattro le auto coinvolte nel drammatico incidente di oggi, 15 marzo, a Caravaggio (Bergamo) in cui due persone hanno perso la vita e ... fanpage.it
Caravaggio, incidente: 2 morti e 8 feriti. L'auto sbalzata nel canale dopo il maxi frontaleLo scontro sulla strada provinciale Rivoltana, tra Caravaggio e Mozzanica. Anche dei bambini sulle quattro auto coinvolte ... bergamo.corriere.it