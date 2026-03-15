Maxi incidente d'auto a Caravaggio nella Bergamasca | 2 morti e 8 feriti

Un grave incidente si è verificato oggi a Caravaggio, in provincia di Bergamo, coinvolgendo almeno quattro veicoli. Due persone sono decedute e altre otto sono rimaste ferite in seguito all'incidente. I soccorritori sono intervenuti sul posto per le operazioni di salvataggio e supporto ai feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le verifiche e i rilievi necessari.