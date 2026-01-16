L’approdo di Hbo Max in Italia nel mezzo di un caos finanziario e politico

16 gen 2026

Hbo Max debutta in Italia in un contesto di incertezza economica e politica, con sfide che coinvolgono anche il futuro di Warner Bros. Questa fase di cambiamento richiede attenzione e analisi per comprendere le ripercussioni sul mercato dei servizi streaming e sulle strategie delle aziende coinvolte.

Hbo Max entra in Italia nel bel mezzo di una tempesta mediatica, finanziaria e non ultimo politica che mette in discussione il futuro di Warner Bros. Discovery, cioè la casa madre contesa tra Netflix e Paramount. Incontrare Casey Bloys – 56 anni che non dimostra affatto – presidente e amministratore delegato di Hbo, dove è entrato nel 2004, e non toccare il tasto che più duole, è poco diplomatico anche se impossibile. Diplomatica è invece la risposta all’insegna del chi vivrà vedrà; e Hbo Max vivrà, di questo Bloys è più che convinto perché sicuro del valore non solo dell’immensa biblioteca cinematografica, ma anche dei nuovi prodotti che può offrire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

