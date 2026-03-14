Un giovane calciatore nato nel 2009 ha segnato un gol in Premier League all'età di 16 anni, diventando il più giovane marcatore della storia del campionato. È già stato paragonato a grandi campioni come Kakà e Messi, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Questo talento emergente rappresenta una delle promesse più promettenti dell'Arsenal.

Era questione di tempo, ovviamente poco. Perché Max Dowman aveva già imboccato da tempo il percorso del predestinato. Ad agosto ha esordito in Premier League, diventando il secondo giocatore più giovane di sempre a debuttare nel massimo campionato inglese a 15 anni e 235 giorni. A ottobre è diventato il più giovane titolare di sempre dell'Arsenal (15 anni e 302 giorni), partendo dal primo minuto in Coppa di Lega contro il Brighton. A novembre è diventato il più giovane esordiente in Champions League giocando una ventina di minuti contro lo Slavia Praga (15 anni e 308 giorni). Insomma, era solo questione di tempo prima che segnasse il suo primo gol in Premier League a 16 anni e 74 giorni - ovviamente, è il più giovane marcatore nella storia del campionato - e la circostanza si è verificata contro l'Everton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Il nuovo Kakà", "Sembra Messi". Invece è Dowman, segna in Premier a 16 anni ed è il futuro dell'Arsenal

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