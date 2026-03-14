Un noto virologo è stato vittima di un furto a Milano. L'episodio è avvenuto nel centro della città e ha coinvolto la sua persona, portando a uno sfogo pubblico. La sua reazione ha evidenziato la percezione di insicurezza nella zona, mentre la notizia ha attirato l'attenzione su quanto accade nella capitale lombarda. La vicenda ha suscitato reazioni tra i cittadini e gli osservatori locali.

Milano, 14 marzo 2026 – “ Grazie Milano, questa è Milano nel 2026 e questa è la sicurezza nel nostro Paese, complimenti a chi gestisce Milano e a chi gestisce la sicurezza in questa città ”. È lo sfogo via Instagram del virologo Matteo Bassetti, che nelle storie del suo profilo ha pubblicato un video dove racconta di aver subìto il furto di due valigie dalla sua auto, parcheggiata nel centro del capoluogo lombardo. Matteo Bassetti, il virologo derubato a Milano “Serata a Milano, stiamo rientrando a Genova, siamo andati a cena e abbiamo trovato la macchina scassinata, ci hanno rubato due valigie con vestiti e scarpe”, ha raccontato il medico che aveva lasciato la sua vettura in viale Majno, a due passi da Porta Venezia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Matteo Bassetti derubato a Milano, lo sfogo del virologo: “Complimenti a chi gestisce la sicurezza in città”

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