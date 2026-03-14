Matteo Bassetti derubato a Milano lo sfogo sui social | Complimenti a chi la gestisce

Matteo Bassetti, noto medico, è stato vittima di un furto durante una sua visita a Milano. L’episodio è avvenuto recentemente e lui stesso ha condiviso sui social il suo disappunto, rivolgendo un messaggio critico a chi gestisce la zona. L’accaduto ha attirato l’attenzione dei media locali e ha suscitato commenti tra i follower.

Brutto episodio per Matteo Bassetti, derubato durante la sua permanenza a Milano. Il furto si è verificato nella serata di ieri – venerdì 13 marzo – quando il Direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova si trovava nel capoluogo meneghino per partecipare a una cena insieme ad alcuni amici. Il gruppo aveva una prenotazione al ristorante dello chef Andrea Aprea e Bassetti aveva lasciato la sua auto, con tanto di valigie, in viale Majno, nei pressi di Porta Venezia. Una scelta poi rivelatasi sbagliata. "Di solito lascio la macchina in un garage o in un parcheggio custodito, ma questa volta non ne ho trovati nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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