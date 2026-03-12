Domenica, la Fermana si sposta a Matelica per il primo incontro del finale di campionato, in un momento in cui si trova a lottare con il Montecchio per la vetta. La squadra spera di ricevere il supporto del Tolentino, mentre cerca di ottenere punti preziosi in questa fase decisiva. La partita rappresenta un passaggio importante per la classifica delle squadre coinvolte.

Tappa a Matelica domenica per la Fermana nel primo round di questo rush finale di cinque gare, nel quale ci si batte spalla a spalla con la capolista Montecchio. Proprio la squadra di mister Magi si è qualificata alle semifinali di Coppa Italia dopo il successo di ieri a Nibbiano e dunque affronterà in semifinale l’Alessandria, con la gara di andata in programma mercoledì 18 marzo e il ritorno il 15 aprile, per stabilire chi giocherà in casa o fuori si svolgerà domani a Roma un sorteggio. Indubbiamente uno sforzo ulteriore per il Montecchio che potrebbe pesare sulle gambe degli uomini di mister Magi che continuano il duello a distanza con la Fermana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Fermana va a Matelica ma spera nell’aiuto del Tolentino

