Massara a Sky | Oggi una partita molto importante questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!

Il direttore sportivo della Roma ha parlato a Sky poco prima dell’inizio della partita, sottolineando che si tratta di una sfida molto importante. Ha aggiunto che il club non rinuncerà mai a fare acquisti coerenti con la strategia sportiva. Le sue parole sono state rivolte a chiarire l’approccio della società in vista delle prossime operazioni di mercato.

Pagelle Sassuolo Bologna: Dallinga decisivo, Skorupski c’è. Non punge l’attacco neroverde VOTI Pagelle Pisa Cagliari: Caracciolo eroico, follia Durosinmi. Pavoletti non basta ai sardi VOTI Moviola Sassuolo Bologna: gli episodi dubbi del match diretto da Bonacina. Cosa è successo al Mapei Roberto Mancini rientra in Qatar: fine del blocco in Italia, torna alla guida dell’Al-Sadd. Tutti i dettagli Bayern Monaco con il quinto portiere contro l’Atalanta? Emergenza senza fine per i tedeschi, arrivano novità importanti dall’infermeria verso la... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Articoli correlati Koopmeiners a Sky: «Siamo concentrati. Possiamo fare meglio rispetto alle ultime settimane. Oggi l’importante è una cosa»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Ivanovic: "Una partita molto dura. Questa è una vittoria importante"Poche parole, e conoscendolo non potrebbe essere altrimenti, ma che centrano in pieno la partita della sua squadra. Tutti gli aggiornamenti su Massara a Sky Oggi una partita molto... Temi più discussi: Roma, Massara del futuro di Dybala dopo l'infortunio; Roma, ds Massara: L'infortunio di Dybala non incide sul rinnovo; Il calcio nel silenzio, diario di una notte all’Olimpico; Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 28^ giornata. Massara: La Roma non rinuncerà mai a mercati coerenti con la sua storia, la Champions può aiutareLe parole del ds giallorosso prima della sfida al Como, decisiva per la zona Champions. msn.com Roma, Massara a Sky: Dybala? L’infortunio non incide sul rinnovo! Venturino ha avuto un impatto positivoA pochi minuti dall'inizio del match tra Genoa e Roma, in calendario alle ore 18:00, il DS della Roma, Frederic Massara, è intervenuto ai microfoni di Sky. gonfialarete.com “Bologna-Roma ha certificato il fallimento delle operazioni di Massara, tranne Malen che però il DS della Roma ha solo completato, ma non ha condotto. A Roma sembra che sia colpa di Gasperini e che Massara non ha colpe, ma non è assolutamente così facebook LIVE - La #Roma presenta #Eurobet come nuovo main sponsor: #Massara, #Ranieri e #Gasperini presenti #ASRoma x.com