Ivanovic | Una partita molto dura Questa è una vittoria importante

Ivanovic ha detto che la partita è stata molto difficile e che questa vittoria conta molto per la sua squadra. La squadra ha combattuto fino all'ultimo minuto, riuscendo a segnare il gol decisivo all’89’. Ivanovic ha commentato che non si aspettava una sfida così intensa, ma è soddisfatto del risultato.

Poche parole, e conoscendolo non potrebbe essere altrimenti, ma che centrano in pieno la partita della sua squadra. Coach Dusko Ivanovic analizza con grande lucidità la vittoria della sua Virtus che, con il successo ottenuto contro un'ottima squadra come Udine, incassa il primato solitario in classifica per la sua Olidata. "E' stata una partita molto dura e difficile, per noi quella con Udine è una vittoria davvero molto importante". Il coach montenegrino sottolinea l'ottimo inizio dei suoi. "Siamo partiti molto bene, con un'ottima difesa e giocando bene in attacco, dove ci siamo condivisi il pallone.