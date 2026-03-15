Mary in Australia | look safari e scarpe che stupiscono

Il 15 marzo 2026, nel deserto australiano, Mary di Danimarca ha partecipato a un evento ufficiale indossando un look safari e scarpe che hanno attirato l’attenzione. La sua presenza nel territorio è stata accompagnata da un abbigliamento insolito per una visita di Stato, suscitando commenti tra i presenti. La donna ha mostrato un stile distintivo durante la giornata, che si è svolta in un contesto pubblico e ufficiale.

Il 15 marzo 2026, nel cuore pulsante del deserto australiano, Mary di Danimarca ha trasformato una visita di Stato in un ritorno alle radici. Accompagnata dal Re Frederik X, la Regina ha scelto il Parco Nazionale di Uluru-Kata Tjuta come palcoscenico per un incontro che mescola diplomazia e memoria emotiva. L’outfit scelto dalla sovrana, un look safari chic con dettagli inaspettati sulle calzature, ha catturato l’attenzione dei presenti più dello stesso monolite rosso al tramonto. La presenza della coppia reale in Australia non è solo un obbligo protocolare, ma un viaggio verso le origini familiari della Regina, nata e cresciuta in questo continente prima di salire sul trono danese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mary in Australia: look safari e scarpe che stupiscono Articoli correlati Leggi anche: Mary di Danimarca in look safari, ma tutti guardano i suoi piedi Atletica: bener anche Luca Pasquini che si piazza secondo. Che campestre per i Gas Runners Massa. Stupiscono Francesco e Luca LazzarottiUna campestre da urlo per i colori dei Gas Runners Massa a Monteriggioni, dove si svolgevano in contemporanea il Gran Prix di Cross Csi, fase... Altri aggiornamenti su Mary in Australia look safari e scarpe... Mary di Danimarca in look safari, ma tutti guardano i suoi piediIn visita in Australia con Frederik, Mary di Danimarca sfoggia un raffinato look safari al parco di Uluru. Ma a catturare davvero l’attenzione sono le scarpe ... dilei.it In Canberra: Queen Mary delights in floral lookQueen Mary and King Frederik are in Australia for a six-day state visit. At the reception in Canberra, the Danish Queen made an elegant fashion statement in a floral white gown. msn.com