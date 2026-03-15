Mary di Danimarca ha scelto un look safari per la sua visita in Australia, dove si trova per un impegno ufficiale. Durante l’evento, tutti hanno rivolto l’attenzione ai suoi piedi, che si distinguono nel completo elegante. La regina ha indossato un outfit in stile avventuroso, adattandolo all’ambiente desertico. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno notato il suo abbigliamento e i dettagli del look.

Per Mary di Danimarca, l’Australia non è solo una tappa di Stato: è casa. E nel cuore del deserto sceglie di celebrarla con un safari look sorprendentemente chic. Dimostrando ancora una volta di essere una delle reali più eleganti del panorama internazionale. Il ritorno di Mary di Danimarca in Australia. Accanto a Re Frederik X, Mary ha intrapreso una visita di Stato di sei giorni nel Paese in cui è nata e cresciuta, prima che il destino la portasse alla corte danese. Un ritorno che ha inevitabilmente un valore simbolico. Per la Regina Mary, infatti, l’Australia non è soltanto una tappa diplomatica, ma il luogo delle origini e della famiglia. Non è raro che torni qui quando gli impegni ufficiali lo consentono, ma farlo da sovrana, accanto al marito, assume un significato completamente diverso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mary di Danimarca in look safari, ma tutti guardano i suoi piedi

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