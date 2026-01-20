Atletica | bener anche Luca Pasquini che si piazza secondo Che campestre per i Gas Runners Massa Stupiscono Francesco e Luca Lazzarotti

Ai Campionati di cross a Monteriggioni, i Gas Runners Massa si sono distinti con ottimi risultati. Luca Pasquini si è piazzato secondo, mentre Francesco e Luca Lazzarotti hanno dimostrato grande impegno. La competizione, valida come fase regionale del Gran Prix di Cross Csi e i Cds provinciali Fidal di Siena, ha offerto un’ottima occasione per mettere in mostra il livello della squadra in una gara impegnativa e ben partecipata.

Una campestre da urlo per i colori dei Gas Runners Massa a Monteriggioni, dove si svolgevano in contemporanea il Gran Prix di Cross Csi, fase regionale, e i Cds provinciali Fidal della provincia di Siena. In luce i fratelli Luca e Francesco Lazzarotti (nella foto). Francesco era reduce da due raduni per il mezzofondo con la Fidal Toscana e, dopo aver vinto svariati titoli nella categoria ragazzi nel 2025 (è stato recentemente premiato a Coverciano per l’argento ai nazionali Csi su pista nei 1000 metri e per il titolo nazionale di corsa su strada Csi), ha sancito nel migliore dei modi il passaggio nella categoria cadetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

