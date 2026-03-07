Tutti in piedi per Sinner | è uno dei suoi punti più belli di sempre

Durante il torneo di Indian Wells, l'italiano Sinner ha battuto Svrcina in due set, con il punteggio di 6-1 6-1. La partita si è conclusa con tutti in piedi, sottolineando un momento di grande entusiasmo. Sinner ha dominato il match, portando a casa la vittoria in modo netto e senza complicazioni.

Tutto facile per Sinner contro Svrcina all'Indian Wells: l'azzurro vince in due set con il risultato netto di 6-1 6-1. Questo il punto che apre il secondo set: è uno dei più belli di sempre?.