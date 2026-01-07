mary di danimarca incanta a palazzo look impalpabile blu notte e maxi perle

Mary di Danimarca ha attirato l’attenzione durante un evento a Palazzo, indossando un abito blu notte e maxi perle. Insieme a suo marito Frederick, ha partecipato a una serie di gala tra le residenze reali di Amalienborg e Christiansborg, segnando un avvio d’anno caratterizzato da impegni ufficiali. La sua eleganza sobria e raffinata si inserisce nel contesto delle occasioni ufficiali della famiglia reale danese.

Mary di Danimarca e suo marito Frederick hanno avuto un inizio anno impegnativo, come da tradizione, con una serie di gala che si sono tenuti tra le due residenze reali di Amalienborg e Christiansborg. Quattro eventi in cui la Regina si è distinta per eleganza e raffinatezza. E l’ultimo look sfoggiato, un impalpabile completo di velluto blu, ha lasciato tutti senza fiato. Mary di Danimarca, i ricevimenti di capodanno. I festeggiamenti di inizio anno si sono conclusi per Mary e Frederick di Danimarca con una serie di incontri lunedì 5 gennaio. La coppia ha presieduto tre ricevimenti. Il primo era riservato ai giudici della Corte Suprema, alle Guardie Reali e al corpo ufficiali del Reggimento Ussari della Guardia Reale e si è svolto nel castello di Amalienborg a Copenaghen. 🔗 Leggi su Dilei.it

