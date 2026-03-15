Martedì i funerali di Daniela Zinnanti le indagini proseguono

Martedì alle 16 si terranno i funerali di Daniela Zinnanti, donna di 50 anni uccisa il 9 marzo dall’ex compagno nella sua abitazione in via Lombardia. La cerimonia si svolgerà nella Cattedrale, mentre le indagini sulla vicenda continuano senza sosta. La donna aveva vissuto nella stessa zona da tempo.

Si svolgeranno in Cattedrale martedì alle 16 i funerali di Daniela Zinnanti, la donna di 50 anni uccisa il 9 marzo dall'ex compagno Santino Bonfiglio nella sua casa di via Lombardia. Effettuata l'autopsia sono stati fissati giorno e orario delle esequie. La donna presentava delle ferite alle mani, segno che in un primo momento ha provato a proteggersi dalle coltellate. Bonfiglio si sarebbe accanito colpendo l'ex compagna al collo e al torace con decine di fendenti. Ma sono evidenti anche delle lesioni a capo e nuca, procurate probabilmente con il tondino di ferro che l'uomo avrebbe utilizzato anche per forzare la finestra ed entrare nella stanza da letto in cui è poi avvenuto il delitto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Daniela Zinnanti massacrata in casa dall’ex, l’incontro rifiutato e le denunce ritirate: perché lui era senza braccialetto elettronicoHa confessato appena è stato fermato dalla polizia santino Bonfiglio, 67 anni, accusato del femminicidio della sua ex Daniela Zinnanti, 50 anni.

Femminicidio di Daniela Zinnanti, l’ex compagno era ai domiciliari: ‘Un delitto annunciato’Chi è Santino Bonfiglio, l’uomo che ha confessato l’omicidio Emergono nuovi e inquietanti dettagli sull’omicidio di Daniela Zinnanti, la donna di 50...

Contenuti utili per approfondire Daniela Zinnanti

Temi più discussi: Femminicidio Daniela Zinnanti a Messina, fratello racconta la violenza di Santino Bonfiglio: 7 costole rotte; Femminicidio a Messina: Daniela Zinnanti uccisa dall'ex, Santino Bonfiglio; 35 coltellate. Ecco come Bonfiglio si è accanito su Daniela Zinnanti; Daniela Zinnanti uccisa con decine di coltellate, confessa l'ex compagno: l'aveva già picchiata, lei aveva ritirato la denuncia.

Femminicidio di Messina, l'autopsia: Daniela Zinnanti tramortita e poi accoltellata 30 volte. Martedì i funeraliAll’obitorio dell’ospedale Papardo anche i consulenti nominati dalla difesa di Bonfiglio e dalla famiglia Zinnanti: i professori Daniela Sapienza e Antonino Bondì. messina.gazzettadelsud.it

Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina, l'autopsia: tramortita e uccisa con 30 coltellate da BonfiglioL'autopsia su Daniela Zinnanti, vittima del femminicidio di Messina, tramortita e accoltellata 30 volte dall'ex, e il precedente di Santino Bonfiglio ... virgilio.it

Radio1 Rai. . #Messina Il #femminicidio di Daniela Zinnanti, uccisa dall'ex compagno reo confesso Santino Bonfiglio. Resi noti i risultati dell'autopsia. Anna Maria Caresta #GR1 facebook

Femminicidio Messina, Daniela Zinnanti tramortita prima di essere uccisa con 30 coltellate dall'ex x.com