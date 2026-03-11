Daniela Zinnanti massacrata in casa dall’ex l’incontro rifiutato e le denunce ritirate | perché lui era senza braccialetto elettronico

Santino Bonfiglio, 67 anni, è stato fermato dalla polizia e ha confessato di aver ucciso Daniela Zinnanti, 50 anni, nella sua casa. La donna aveva rifiutato un incontro con l’ex e aveva ritirato le denunce precedenti. Bonfiglio era senza braccialetto elettronico al momento del fermo. La polizia ha comunicato i dettagli dell’arresto e dell’interrogatorio.

Ha confessato appena è stato fermato dalla polizia santino Bonfiglio, 67 anni, accusato del femminicidio della sua ex Daniela Zinnanti, 50 anni. La donna è stata uccisa ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. Bonfiglio si è presentato a casa della donna per parlarle, ma è stato respinto. Lei più volte lo aveva denunciato. A quel punto ha impugnato un coltello e l’ha colpita decine di volte. A trovare il corpo è stata la figlia della vittima, che ha avuto un malore ed è stata trasportata in ospedale. Bonfiglio, interrogato dalla polizia, ha confessato ed è stato portato in carcere. Perché era senza braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Open.online

