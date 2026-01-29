Sgombero migranti Ics | In cento lasciati fuori diritti negati

Questa mattina la Prefettura ha effettuato un nuovo sgombero nel Porto vecchio. Secondo quanto riferiscono i rappresentanti di Ics, almeno un centinaio di migranti sono stati lasciati fuori, senza poter entrare o trovare un riparo. La situazione si ripete, e ancora una volta molti si trovano senza diritti e senza possibilità di accedere ai servizi di cui avrebbero bisogno.

Il nuovo sgombero di migranti in Porto vecchio "ha lasciato fuori, anche questa volta, almeno un centinaio di persone", è quanto sostiene Ics in una nota dopo l'operazione organizzata dalla Prefettura questa mattina, 29 gennaio. Sono stati trasferiti in tutto 95 richiedenti asilo, alcuni dei.

