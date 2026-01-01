Marina di Ragusa inaugura l’anno con il primo bagno

A Marina di Ragusa, l’inizio dell’anno è segnato dal primo bagno stagionale. Una giornata caratterizzata da sole, aria frizzante e un gesto simbolico che anticipa la ripresa delle attività estive. Un momento semplice ma significativo, che unisce la comunità e dà il via alla nuova stagione balneare.

Una mattina di coraggio, sole e aria fresca sul lungomare. Una mattina speciale tra coraggio, sole e aria fresca. Questa mattina Marina di Ragusa ha visto un momento davvero unico che ha coinvolto cittadini e visitatori: il primo bagno dell'anno. Con il sole che illuminava ogni angolo del lungomare e un vento leggero che accarezzava la pelle, alcuni residenti e turisti hanno deciso di entrare in acqua senza esitazioni. L'acqua fresca ha reso il tuffo più audace, ma la voglia di sentire il mare sulla pelle, respirare l'aria salmastra e vivere la giornata con energia ha superato ogni timore.

