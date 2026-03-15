Maria Grazia Picchetti | 35 anni di Rai ora lo streaming

Maria Grazia Picchetti ha lavorato per 35 anni alla Rai, diventando un volto noto del servizio pubblico. Oggi si dedica allo streaming, dopo aver passato oltre tre decenni a commentare e presentare i palinsesti televisivi italiani. La sua carriera si è sviluppata attraverso diverse fasi, che l'hanno vista protagonista sul piccolo schermo e, ora, anche online.

Nel televisivo italiano, la figura di Maria Grazia Picchetti rappresenta un ponte vivente tra l’era della televisione a colori e i Mondiali di calcio, avendo raccontato per trentacinque anni i palinsesti della Rai con una presenza rassicurante. Questa icona dello schermo, entrata nelle case italiane con modi garbati e uno sguardo dolce, ora osserva il settore da spettatrice, preferendo piattaforme come e Netflix alla rete pubblica. Con 86 anni alle spalle, la sua testimonianza offre non solo un ricordo storico ma anche una riflessione sulla trasformazione dei gusti del pubblico e sull’evoluzione tecnologica che ha cambiato radicalmente il modo di consumare intrattenimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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