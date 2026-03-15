Maria Grazia Picchetti ha lavorato per 35 anni come annunciatrice televisiva, presentando i programmi della Rai. Durante la sua carriera, ha accompagnato il pubblico con modi gentili e un volto rassicurante, diventando una presenza familiare nelle case degli italiani. La sua voce è stata associata a numerose trasmissioni, coprendo anche il passaggio dalla tv in bianco e nero a quella a colori.

Maria Grazia Picchetti è entrata nelle nostre case per 35 anni - con modi garbati, due occhioni splendidi e una dolcezza rassicurante - annunciandoci i programmi televisivi della Rai. Sì, era una delle mitiche “signorine buonasera”, per molti anni unica voce da Milano («Non ho mai lasciato questa città e la mia carriera ne ha risentito»). Non solo. Maria Grazia ha condotto una puntata di “Canzonissima” nel 1962, ha lavorato con Tortora alla “Domenica Sportiva” e ha conosciuto molti miti del mondo dello spettacolo tra cui Alberto Sordi («Mi propose un film»). Ora ha 86 anni e, la tv, la guarda da spettatrice: «La Rai? No, preferisco Sky e Netflix». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maria Grazia Picchetti: "Dalla tv a colori ai Mondiali: per 35 anni vi ho raccontato tutti i programmi della Rai"

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