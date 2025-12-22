“Questo spot rappresenta un motivo di orgoglio per l’Abruzzo e per tutto il comparto agricolo e vitivinicolo regionale”.Così il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, commenta il lancio della nuova campagna televisiva dedicata al Montepulciano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - VIDEO I Maria Grazia Cucinotta testimonial del Montepulciano d'Abruzzo: lo spot in onda sulle reti Rai

Leggi anche: Il Montepulciano d’Abruzzo sulle reti Rai con Maria Grazia Cucinotta per il periodo natalizio: presentazione dello spot a Pescara

Leggi anche: Il Montepulciano d’Abruzzo sulle reti Rai con Maria Grazia Cucinotta per il periodo natalizio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L'ingrediente perfetto - A tu per tu; Fontana di Trevi, Maria Grazia Cucinotta: «Biglietto necessario per sostenere il patrimonio. La tariffa? Fin troppo bassa»; Il Montepulciano d’Abruzzo protagonista in tv, spot per il Natale con Maria Grazia Cucinotta; Una star italiana ha rifiutato di fare un film con Keanu Reeves per colpa del suo seno.

Montepulciano: Imprudente, lo spot con Maria Grazia Cucinotta valorizza il legame profondo dell'Abruzzo con le proprie radici e la capacità di esportare le proprie eccellenze ... - «Questo spot rappresenta un motivo di orgoglio per l’Abruzzo e per tutto il comparto agricolo e vitivinicolo regionale». regione.abruzzo.it

Montepulciano: Imprudente, lo spot con Maria Grazia Cucinotta valorizza l'Abruzzo e il legame profondo con le nostre radici - «Questo spot rappresenta un motivo di orgoglio per l’Abruzzo e per tutto il comparto agricolo e vitivinicolo regionale». regione.abruzzo.it

Il Montepulciano d’Abruzzo sulle reti Rai con Maria Grazia Cucinotta per il periodo natalizio: presentazione dello spot a Pescara - Un racconto che unisce paesaggio, tradizione, identità e orgoglio, portando nelle case degli italiani un messaggio di qualità e appartenenza ... ilpescara.it