Mare lo stop al ’travaso’ di camere | Sindaco così ci rimette il turismo

Il sindaco ha deciso di bloccare il trasferimento delle camere d’hotel verso strutture di seconda fila lungo viale Trento e viale Cesare Battisti. La misura interrompe questa pratica, che era stata adottata in passato dal precedente primo cittadino. La decisione interessa le strutture ricettive situate in queste aree e rappresenta un cambiamento rispetto alle politiche precedenti.

Fine del travaso delle camere d’hotel su strutture ricettive di seconda fila - viale Trento e viale Cesare Battisti - perché su questo il sindaco Andrea Biancani non la pensa come il suo predecessore Matteo Ricci. Domani la delibera, già approvata in giunta, arriva in consiglio comunale. Operazioni tipo hotel Rex, ora condominio con travaso di camere al Nautilus, non sarà possibile farle così come quello dell’ex Bussola con le camere ‘traslocate’ all’ International, che molto probabilmente resterà un rudere. In sintesi, gli alberghi di prima fila restano hotel, gli appartamenti dietro. Un cambio di vedute che non trova affatto d’accordo tutto il centrodestra in consiglio comunale che parla di un provvedimento "che limita la capacità d’investimento introducendo regole piu’ rigide e nuovi ostacoli allo sviluppo della citta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mare, lo stop al ’travaso’ di camere: "Sindaco, così ci rimette il turismo" Articoli correlati Leggi anche: Capri, c?è l?area protetta stop ai pirati del mare: «Così tuteliamo l?isola» Turismo: Vietri sul Mare presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di MilanoIl Comune di Vietri sul Mare sarà presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026 presso... Altri aggiornamenti su Mare lo stop al 'travaso' di camere... Discussioni sull' argomento Mare, lo stop al ’travaso’ di camere: Sindaco, così ci rimette il turismo; Spiagge: verso un’estate sempre più senza fumo; Sanremo, migliora la qualità del mare. Ma alla Foce una zona rischia lo stop; Puglia, con i soldi destinati alle imprese c’è chi ha comprato trulli e ville al mare. Ecco come sono stati spesi gli incentivi. Mare, lo stop al 'travaso' di camere: Sindaco, così ci rimette il turismoIl centrodestra attacca la delibera che arriva domani in consiglio e che prevede hotel davanti e residenze dietro ... msn.com A terra padri esemplari, in mare un’altra storia. L'ex hostess racconta alcuni retroscena del lusso sfrenato sui grandi yacht facebook 14/3/26.Torna il“Treno del Mare”:confermato dall'ass. Griguolo e dal sindaco Armelao per l’estate 2026 il collegamento Verona–Chioggia, grazie all'iniziativa con Trenitalia: dal 5/7 al 13/9/26 nei sabati e giorni festivi arrivo a Chioggia h 10.30, ritorno h 18 (con x.com