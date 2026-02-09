Turismo | Vietri sul Mare presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano

Vietri sul Mare si prepara a partecipare alla BIT di Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026. Il Comune ha deciso di essere presente alla fiera, che si terrà a Fiera Milano Rho, per promuovere il suo territorio e attirare più visitatori. La partecipazione punta a mettere in mostra le bellezze del paese e a rafforzare i legami con operatori e tour operator italiani e stranieri.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Vietri sul Mare sarà presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026 presso Fiera Milano Rho. A rappresentare l’amministrazione civica guidata dal sindaco Giovanni De Simone sarà il consigliere con delega al turismo Vittorio Mendozzi. La partecipazione all’evento fieristico milanese rappresenta un’importante occasione di confronto e aggiornamento sulle nuove tendenze del mercato turistico, oltre a costituire un momento di networking con operatori e istituzioni del settore. Prevista anche la presenza presso Spazio Campania, l’area della Regione Campania dedicata all’interno del Padiglione 11 di Fiera Milano Rho (stand F23–F41, K24–K42), concepita come spazio di confronto istituzionale, promozione territoriale e valorizzazione delle eccellenze regionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

