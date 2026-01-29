Capri c?è l?area protetta stop ai pirati del mare | Così tuteliamo l?isola

La prima fase si è conclusa con l’approvazione del disegno di legge che istituisce l’Area Marina Protetta di Capri. Ora si lavora per mettere al sicuro l’isola dai pirati del mare e proteggere le sue acque. L’obiettivo è fermare le attività illegali e preservare il patrimonio naturale di Capri.

Il primo passo è fatto ed è un passo decisivo. L’Isola Capri avrà la sua Area Marina Protetta, il cui disegno di legge è stato approvato ieri in prima lettura al Senato. È importante non parlare solo di Capri ma di Isola di Capri: il piano, infatti, include tratti di costa che ricadono, per lo più, nel comune di Anacapri e quindi è doveroso parlare dell’isola nella sua interezza. Il disegno di legge passa ora all’esame della Camera. Non appena arriverà il secondo ok il provvedimento legislativo passera alla fase attuativa. Che è quella più delicata perché sotto la guida del ministero dell’Ambiente bisognerà perimetrare, entro sei mesi, le aree, quella a tutela integrale come i Faraglioni, tra i quali sono sempre più frequenti le scorribande di diportisti incivili; e quelle più appetibili dai charter che vogliono poter svolgere il loro lavoro senza troppi vincoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

