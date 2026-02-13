Thuram contro Thuram il Derby d’Italia è un affare di famiglia | Marcus cerca la rivincita su Khephren

Il derby tra Thuram, Marcus e Khephren si accende di tensione, perché Marcus vuole finalmente battere il cugino Khephren. La sfida tra i due fratelli, che si ripete da sette anni, si trasforma in un vero e proprio duello familiare. Marcus cerca di rompere un’inerzia negativa, mentre Khephren punta a mantenere il predominio conquistato nel tempo. La partita si preannuncia più che mai emozionante, con l’obiettivo di stabilire chi è il vero leader tra i Thuram.

Khephren per consolidare un'egemonia familiare che dura da sette anni, Marcus per spezzare un tabù che lo vede sistematicamente soccombere nel confronto diretto. Il Derby d'Italia di sabato sera a San Siro non è solo la sfida tra la capolista di Cristian Chivu e la Juventus rigenerata da Luciano Spalletti, ma rappresenta il nuovo capitolo di una saga dinastica che sta infiammando la Serie A. Dalla scorsa stagione, ovvero da quando il minore dei fratelli ha vestito il bianconero, il bilancio pende inesorabilmente verso Torino: dopo il pirotecnico 4-4 dell'ottobre 2024, i nerazzurri sono incappati in due sconfitte consecutive all'Allianz Stadium, l'ultima delle quali, il 4-3 dello scorso settembre, ha segnato il punto di massima tensione agonistica tra i due.

Khephren Thuram si prepara per il Derby d’Italia contro Marcus.

