Marche potenziare i centri per l’impiego

Nelle Marche, nel 2025, il numero di occupati è aumentato di circa 16.500 unità, passando da 637.393 a 653.900. Questo dato si riferisce ai lavoratori registrati nella regione durante l’anno e rappresenta una crescita rispetto all’anno precedente. L’incremento si accompagna a un potenziamento dei centri per l’impiego, che continuano a svolgere un ruolo centrale nel mercato del lavoro locale.

Nelle Marche il 2025 si è chiuso con quasi 16.500 occupati in più rispetto all’anno prima, da 637.393 a 653.812. Lo dicono Cna e Confartigianato, che lanciano però l’allarme sui centri per l’impiego, con la richiesta di potenziarli. A trainare la crescita il manifatturiero, che ha aggiunto 12.601 addetti (+7,4%), poi commercio, hotel e ristoranti (+10.885, pari all’8,5%). Secondo i dati Inapp, i centri per l’impiego intercettano solo il 4,2% dei nuovi occupati: più di uno su due trova lavoro attraverso la rete sociale e le agenzie interinali dominano per contratti a termine e profili tecnici e operai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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