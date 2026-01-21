Afol Metropolitana ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di istruttori dei servizi al lavoro. Le figure selezionate saranno inserite nei centri per l’Impiego della provincia di Milano, con l’obiettivo di supportare le attività di orientamento e accompagnamento al lavoro. La candidatura è aperta a professionisti interessati a contribuire al miglioramento dei servizi di collocamento nel territorio metropolitano.

Afol Metropolitana ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di istruttori dei servizi al lavoro, da inserire nei centri per l’Impiego del territorio metropolitano milanese. Le risorse selezionate saranno assegnate ai Cpi di Milano, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, Magenta, Melzo, Rho, Rozzano e San Donato Milanese, oltre alle nuove sedi in apertura. In questo quadro, parte delle assunzioni contribuirà all’avvio del nuovo centro per l’Impiego di Abbiategrasso. Le figure selezionate svolgeranno attività di orientamento e accompagnamento al lavoro, supporto alla definizione di progetti professionali personalizzati, gestione dei servizi amministrativi, utilizzo di banche dati dedicate e contatto diretto con cittadini e imprese, contribuendo all’attuazione delle politiche attive del lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centri impiego. Selezione Afol

