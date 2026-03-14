Le Marche hanno concluso il 2025 con circa 16.500 nuovi posti di lavoro, portando il totale degli occupati a 653.000. Nonostante questo incremento, i Centri per l’impiego continuano a mostrare difficoltà nell’assumere e gestire le nuove richieste di lavoro. La regione ha quindi registrato un saldo occupazionale positivo, anche se rimangono alcuni problemi operativi nei servizi pubblici di collocamento.

Le Marche hanno chiuso il 2025 con un saldo occupazionale positivo, registrando quasi 16.500 nuovi addetti che hanno portato il totale a 653.812 lavoratori. Dietro questi numeri si nasconde però una realtà complessa: mentre manifatturiero e commercio trainano la crescita, i Centri per l’impiego intercettano appena il 4,2% delle nuove assunzioni, lasciando emergere un divario tra domanda e offerta di lavoro. I dati confermano che oltre metà dei posti sono stati trovati tramite reti sociali informali, mentre più della metà delle imprese dichiara di non trovare i profili professionali necessari. Gilberto Gasparoni e Moreno Bordoni, rappresentanti delle associazioni di categoria, chiedono quindi un potenziamento strutturale dei servizi per il lavoro per colmare questo gap critico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche: +16.500 posti, ma i Centri per l’impiego falliscono

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