Marcello Torsello candidato sindaco | Casarano necessita di una visione

Marcello Torsello è il primo candidato sindaco della coalizione del centrosinistra a Casarano. La sua candidatura è stata annunciata ufficialmente e rappresenta il punto di partenza per le future elezioni amministrative nella città. Torsello si presenta come figura di riferimento per il centro-sinistra locale, pronto a confrontarsi con gli altri candidati e con i cittadini.

Il rappresentante del movimento politico di Europa Verde, già assessore e vicesindaco della città, annuncia la sua corsa e le priorità per una proposta amministrativa: “Ritrovare la cultura del bello e del vivere sereno” CASARANO – Marcello Torsello è il primo candidato sindaco nella coalizione del centrosinistra di Casarano. Dopo lo stallo primarie, l’annuncio e il ritiro di Marco Nuzzo, l’ex assessore e vicesindaco, espressione di Europa Verde, scioglie le riserve e comunica la propria decisione, spiegandola come conseguenza di un confronto nato col proprio gruppo politico. “È emersa una richiesta chiara – afferma -, di assumermi la... 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati Leggi anche: L’intervista al candidato sindaco Costantini (centrosinistra): “Fiducioso sul voto, Pescara ha bisogno di una nuova visione” Leggi anche: Arezzo, elezioni comunali: Marcello Comanducci candidato sindaco del centrodestra