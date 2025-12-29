Mara Venier e Teo Mammucari quasi litigano in diretta durante l’Oroscopo di Paolo Fox

Durante l’Oroscopo di Paolo Fox, Mara Venier e Teo Mammucari sono apparsi vicini a un confronto acceso, creando un’impressione di tensione in diretta. Tuttavia, l’episodio si è rapidamente risolto in una gag leggera, accompagnata dagli applausi del pubblico. Un momento che ha dimostrato come anche le situazioni più inaspettate possano trasformarsi in occasioni di spontaneità e divertimento.

Un momento che, visto da casa, è sembrato quasi un litigio in diretta. Ma che, nel giro di pochi secondi, si è trasformato in una gag smorzata dall’ironia e dagli applausi del pubblico. È accaduto nella puntata del 28 dicembre 2025 di Domenica In, l’ultimo appuntamento dell’anno su Rai Uno, quando nel salotto di Mara Venier è arrivato il tradizionale Oroscopo del 2026 di Paolo Fox, affiancato da un parterre di ospiti di prima fila: Nino Frassica, Giucas Casella, Chiara Francini, Giorgio Pasotti e il gruppo fisso della stagione. Leggi anche: Classifica Paolo Fox 2026: i segni migliori e peggiori secondo l’oroscopo in TV Il botta e risposta in diretta. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Mara Venier e Teo Mammucari quasi litigano in diretta durante l’Oroscopo di Paolo Fox Leggi anche: “Ma che stai a dì”. Ed è caos a Domenica In, Mara Venier e Teo Mammucari scatenano il delirio in diretta Leggi anche: Domenica In, Mara Venier sbotta con Teo Mammucari: "Ma che stai a dì?" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mara Venier a Teo Mammucari: Come sempre mandi tutto in vacca, siparietto alla festa di Natale vip di Spadafora; Mara Venier, il “quasi litigio” in diretta con Teo Mammucari durante l’Oroscopo di Paolo Fox: «Ma che dici?». Cosa è successo davvero; Mara Venier 'striglia' Teo Mammucari: Per sopportarvi mi faranno santa!. Il botta e risposta a Domenica In; Domenica In oggi domenica 21 dicembre, gli ospiti di Mara Venier. Mammucari stuzzica Venier: “Vorrei la serenità che viviamo a Domenica In”, lei lo frena: “Sembra ci siano tensioni” - Botta e risposta tra Mara Venier e Teo Mammucari a Domenica In, nella puntata del 28 dicembre, quando il conduttore ha detto di volere per il suo 2026 ... fanpage.it

Mara Venier, il “quasi litigio” in diretta con Teo Mammucari durante l’Oroscopo di Paolo Fox: «Ma che dici?». Cosa è successo davvero - Ma che, nel giro di pochi secondi, si è trasformato in una gag smorzata dall’ironia e dagli applausi ... msn.com

Domenica In, Mara Venier furiosa con Mammucari: "Ma che dici?". E Ambra Angiolini innamorata: "Ma lui non lo sa" - Nella puntata del 28 dicembre, su Rai Uno, Venier ospita Paolo Fox e il suo Oroscopo per il 2026 e la Angiolini parla del rapporto con Renga: cosa è successo ... libero.it

Mara Venier: «Il figlio perso con Arbore un grande dolore. Il provino per Tinto Brass La moglie mi chiese una cosa, rifiutai» x.com

Mara Venier, il “quasi litigio” in diretta con Teo Mammucari durante l’Oroscopo di Paolo Fox: «Ma che dici». Cosa è successo davvero - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.