Enrica Bonaccorti a Domenica In aggiornamenti sul tumore E racconta il Natale con Mara Venier

Enrica Bonaccorti è intervenuta a Domenica In per aggiornare il pubblico sulla sua condizione di salute, dopo aver scoperto un tumore al pancreas questa estate. Nel corso dell'intervista ha anche condiviso alcuni ricordi del Natale passato con Mara Venier, offrendo uno sguardo sulla sua esperienza personale e il percorso di cura intrapreso.

Enrica Bonaccorti è tornata in televisione per aggiornare tutti sul tumore al pancreas scoperto la scorsa estate. Ospite di Domenica In, la conduttrice ha ammesso di essere in attesa di risposte importanti sulle sue condizioni di salute. Nel frattempo ha ritrovato amicizie profonde, come quella di Renato Zero, ma pure quella di Mara Venier, con la quale ha trascorso recentemente il Natale. Come sta Enrica Bonaccorti, aggiornamenti sul tumore a Domenica In. "Sono in un limbo". Con queste parole Enrica Bonaccorti ha raccontato il momento delicato che sta attraversando, ospite di Domenica In nella puntata del 4 gennaio 2026.

