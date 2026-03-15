Mara Venier piange Enrica | il tributo che unisce l’Italia

La conduttrice Mara Venier ha dedicato un momento di pianto a Enrica Bonaccorti durante l’ultima puntata del suo programma domenicale. Enrica Bonaccorti è deceduta il 12 marzo a causa di un tumore al pancreas. La notizia della sua scomparsa ha suscitato emozioni tra il pubblico e i presenti in studio. La puntata di domenica ha mostrato un tributo che ha coinvolto molti italiani.

La scomparsa di Enrica Bonaccorti, avvenuta il 12 marzo a causa di un tumore al pancreas, segnerà profondamente l’edizione domenicale del programma di punta della Rai. Mara Venier dedicherà la puntata di Domenica In, in onda alle 14.00 del 15 marzo su Rai1, a un tributo speciale alla sua amica e collega. L’incontro tra le due donne, che si erano perse per anni prima di ritrovarsi durante la malattia, diventa il fulcro emotivo di questa trasmissione. Oltre all’omaggio, lo show ospiterà figure chiave del culturale italiano: dal cantautore Riccardo Cocciante, pronto a presentare il suo nuovo album Ho vent’anni con te, all’attrice Virginia Raffaele, protagonista della commedia Un bel giorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mara Venier piange Enrica: il tributo che unisce l’Italia Articoli correlati Mara Venier piange Enrica: Natale, l’ultimo salutoLa conduttrice Mara Venier ha reso omaggio alla memoria di Enrica Bonaccorti, definendola la sua poetessa personale. Mara Venier saluta Enrica Bonaccorti: «Enrica mia, sarai sempre con me». Un’amicizia lunga una vita tra tv, successi e riconciliazioniLa notizia della morte di Enrica Bonaccorti ha attraversato la televisione italiana come un’onda silenziosa ma potente, riportando alla memoria... Approfondimenti e contenuti su Mara Venier Temi più discussi: Enrica Bonaccorti, da Mara Venier a Simona Ventura: l’addio sui social di amici e colleghi; Enrica Bonaccorti morta, il dolore del mondo degli spettacoli da Mara Venier ad Antonella Clerici; Il mondo dello spettacolo piange Enrica Bonaccorti. Venier: Sarai sempre con me; Enrica Bonaccorti, da Mara Venier ad Antonella Elia, il cordoglio degli amici: Resterai nei nostri cuori. Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti a Domenica In: Ci avevano diviseIl ricordo di Mara Venier per Enrica Bonaccorti a Domenica In: tra lacrime e sorrisi, il rimpianto per il tempo perso e l’aneddoto sull’ultimo Natale insieme ... dilei.it Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti: Lontane a causa di qualche stron*o! | Ci siamo ritrovate in tempoEnrica Bonaccorti, il toccante omaggio a Domenica In con Mara Venier, Alberto Matano e Valerio Rossi Albertini. ilsussidiario.net Mara Venier lancia una frecciata velenosissima"Ci volevamo bene io ed Enrica" facebook Funerali Enrica Bonaccorti, da Alba Parietti a Mara Venier fino ad Alberto Matano: tutti i vip presenti x.com