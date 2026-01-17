Morto Tony Dallara | moglie figli malattia e quella famosa gaffe con Mara Venier

È scomparso all’età di 89 anni Tony Dallara, cantante e figura di spicco della musica leggera italiana. Con una carriera iniziata negli anni ’50, ha lasciato un’impronta significativa con brani come “Come prima” e “Ti dirò”. La sua vita privata, segnata dalla moglie e dai figli, è stata spesso al centro dell’attenzione, anche a causa di alcune occasioni pubbliche, come la nota gaffe con Mara Venier.

Si è spento all'età di 89 anni Tony Dallara. Cantante, personaggio tv, artista poliedrico. Dallara ha fatto la storia della musica leggera italiana con i successi “Come prima”, “Ti dirò”, “Bambina, bambina” entrando nel cuore del pubblico e restandoci. Ci ha lasciati il 16 gennaio 2026 - era malato da diverso tempo - spegnendosi nella città di Milano, dove viveva, nonostante le sue origini molisane. Le condizioni di salute di Antonio Lardera, questo il suo nome di battesimo, erano gravi da diverso tempo. Il cantante, infatti, ha affrontato un periodo difficile finendo perfino in come per un lungo periodo, precisamente due mesi. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Morte Tony Dallara, quella volta che fece piangere Mara Venier: “È scoppiata in lacrime” Leggi anche: È morto Tony Dallara, vincitore a Sanremo con Romantica e tra i primi urlatori Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Addio a Tony Dallara, aveva 89 anni: le cause della morte dell'ultimo degli 'urlatori'; Tony Dallara morto, il cantante di Come prima aveva 89 anni: vinse Sanremo nel 1960 con Romantica; Tony Dallara è morto, l’ultimo degli “urlatori”: la sua rivoluzione ha cambiato la musica italiana; Tony Dallara, la malattia: i gravi problemi di salute, le difficoltà motorie e i due mesi in coma. Tony Dallara, morto il cantante: età, moglie e figli, la malattia. Addio all’artista - Lutto nel mondo della musica per la morte di Tony Dallara: il cantante si è spento a 89 anni. msn.com

