Domenica In Elettra Lamborghini e Mara Venier | una gaffe dopo l’altra | VIDEO

Domenica In ha ospitato domenica Elettra Lamborghini e Mara Venier. Durante la trasmissione, le due hanno condiviso diversi momenti divertenti, caratterizzati da alcune gaffe. Il video mostra alcune battute e situazioni imbarazzanti che hanno coinvolto le due protagoniste. L’evento ha attirato l’attenzione dei telespettatori per le situazioni inaspettate e i momenti di ilarità.

A Domenica In ospite Elettra Lamborghini che con Mara Venier ha creato una combo pazzesca, tra geffe e momenti esilaranti Elettra Lamborghini è tanto innamorata di suo marito AfroJack e oggi, ospite a Domenica In, ha parlato a lungo di lui, di come si sono conosciuti e di quanto si amano. Lo ha descritto a lungo, mostrando foto e video e commentando “Guarda com’è bello, è bellissimo“. Ma Mara Venier non ha concordato e senza peli sulla lingua ha detto “Insomma, non mi sembra granché”. Ciò ha scatenato ilarità generale e Lamborghini, stupita, ha sottolineato: “Ma come no? E’ bellissimo”. Poi facendosi più seria ha detto: “Forse ho fatto qualcosa di veramente bello nella mia vita precedente per essere stata così fortunata in questa vita nel trovare un uomo come lui”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

