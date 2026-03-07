Manuela Arcuri a Verissimo conferma la separazione dal marito | Tradita dalle amiche

Manuela Arcuri ha partecipato a Verissimo e ha annunciato di essere separata dal marito Giovanni Di Gianfrancesco. Durante l’intervista, l’attrice ha riferito di aver scoperto di essere stata tradita dalle amiche. La conferma della separazione arriva dopo mesi di voci che circolavano sul suo stato civile e sulla fine del matrimonio.

«È un momento tutto nuovo per me, sto ricominciando da capo», racconta Manuela Arcuri nel suo ritorno in televisione. Sabato 7 marzo 2026, su Canale 5, torna Verissimo con Silvia Toffanin alla guida. Anche questa settimana il programma si sdoppia, portan - facebook.com facebook