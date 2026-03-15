Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco hanno deciso di separarsi dopo quindici anni di relazione. L’accordo raggiunto prevede un assegno mensile di seimila euro e l’affido condiviso del figlio. La separazione è avvenuta in modo consensuale, senza procedimenti legali o controversie ufficiali. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

Gli aspetti economici definiti dall'accordo economico prevedono che il produttore versi un assegno mensile di 6mila euro ad Arcuri e continuerà a contribuire alle spese ordinarie e straordinarie del figlio Mattia. Dopo quindici anni d'amore, in cui la coppia si era sempre mostrata affiatata secondo le indiscrezioni, la relazione tra i due si sarebbe interrotta a causa di uno o più tradimenti. Nei mesi scorsi era stata la stessa Manuela Arcuri ad esprimere parole di delusione in pubblico, tramite i suoi social. «E poi arriva il giorno in cui capisci che certe persone non meritano più niente. Perché potresti donare loro anche tutto il cuore, ma continuerebbero solo a deluderti». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si separano: l'accordo prevede seimila euro al mese e l'affido condiviso del figlio

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