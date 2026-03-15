Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco hanno raggiunto un accordo di separazione consensuale. La separazione prevede un affido condiviso del figlio e un’intesa economica che comprende un assegno di 6 mila euro mensili e la cessione di una villa a Roma. La decisione evita un procedimento giudiziario prolungato e si basa su un accordo tra le parti.

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© Lawebstar.it - Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si separano: accordo con assegno da 6mila euro e villa a Roma

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